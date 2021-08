Warum das Ergebnis der Landtagswahl in Oberösterreich hausgemacht sein wird und nicht von Wien abhängt.

Landtagswahlen in Österreich werden gern als Stimmungstest für die bundespolitische Lage betrachtet. Meist sind sie das gar nicht, weil die Menschen sehr wohl zu unterscheiden wissen, ob sie ihren Landtag oder den Nationalrat wählen. Gegen- oder Rückenwind aus Wien spielt meistens nur eine kleine Nebenrolle. Ob in Landtagswahlkämpfen gehäuft Bundespolitiker auftreten oder nicht, wirkt sich kaum auf das Ergebnis aus, gibt aber zumindest einen Einblick in die jeweiligen parteiinternen Befindlichkeiten.

Am Beispiel Oberösterreich, das am 29. September zur ...