Punktgenaue Maßnahmen zur Covid-Bekämpfung können sinnvoll sein. Nationale Abschottung hingegen hilft niemandem.

Die regionale und lokale angemessene Reaktion auf eine Anhäufung von Coronafällen hat ihren Sinn. Tritt das Virus nach einer Familienfeier in einem niederösterreichischen Dorf in Erscheinung, ist es nicht notwendig, als Reaktion auch in Saalbach-Hinterglemm ein strengeres Maskengebot zu verhängen. Wenn es gut ist, im überfüllten Velden am Wörthersee auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz anzuordnen, dann muss das Gleiche in einem Wiener Innenstadtbezirk noch lang keinen Sinn ergeben.

Der - wenn man so will - Fleckerlteppich an unterschiedlichen ...