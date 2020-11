Mit negativer Energie und gegenseitigen Vorwürfen kommen wir aus dieser Krise nicht heraus.

Auf die Zahl der Einwohner umgelegt ist Österreich derzeit weltweit das Land, in dem sich am meisten Menschen mit Corona anstecken. Knapp hinter uns liegen Georgien, die Schweiz und Tschechien. Einstige Bruthöllen des Virus wie Oberitalien liegen (zumindest derzeit) weiter hinten auf der Liste des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Angesichts dieser Entwicklung schmerzt die politische Frühlings-Überheblichkeit umso mehr, mit der wir auf andere mit dem Finger gezeigt haben, denen es damals nicht so gut ...