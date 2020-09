Leitartikel: Kinder haben ein Recht auf einen guten Schulstart

Abstand, Abstand und noch einmal Abstand: Ob sich Taferlklassler, die voller Vorfreude stecken, Schule so vorgestellt haben?



Innenpolitik SN

Ob er sich denn schon auf den Schulanfang freue, wurde der Sechsjährige in den Ferien oft gefragt. Seine Antwort: "Ich weiß ja noch gar nicht, worauf ich mich freuen soll." Seine Eltern wissen es auch nicht: Denn wenn ab Montag für rund 50.000 Taferlklassler in Westösterreich ein neuer Lebensabschnitt beginnt, ist so vieles im Schulbetrieb anders, als man sich das für den eigenen Nachwuchs vorgestellt hat.

Der erste Schultag: Die Eltern stolz, nervös, voller Erinnerungen an die eigene ...