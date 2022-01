Die Öffentlichkeit reagiert zunehmend allergisch auf Korruption. Die Regierungspolitik leider noch nicht.

Auf Platz 13 landete also Österreich im Sauberkeitsranking, das Transparency International alljährlich für die Staaten der Welt anlegt. Wir befinden uns damit gleichauf mit Ländern wie Kanada, Estland, Island und Irland, was einerseits keine Schande ist, uns andererseits aber doch recht deutlich in die B-Liga verbannt - hinter Sauberkeits-Musterstaaten wie Dänemark, Finnland, Neuseeland und Schweden. Angesichts der Tatsache, dass soeben eine ganze Kanzlerschaft im Skandalsumpf versunken ist und dass gerade in den vergangenen Wochen wieder etliche besonders unappetitliche Fälle von ...