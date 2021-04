Die Pandemie zeigt uns deutlich: Der Mensch ist nicht der Herr der Dinge. Und es ist nicht immer alles sofort machbar. Doch es besteht Hoffnung auf ein gutes Ende.

Die Fastenzeit geht, die Auferstehung kommt, doch das Virus bleibt. Wir erleben die zweiten Corona-Ostern. Im letzten Jahr saß der erste Schock noch tief, inzwischen - nach drei, in Wien sogar vier Lockdowns - ist vor allem Müdigkeit in die Köpfe und Knochen gefahren. Dazu kommen Verzweiflung, Ärger und Wut. Sie gelten dem unsichtbaren Virus. Spüren lassen wir sie aber die Regierenden. Wir machen sie für all die Beschränkungen, die uns eigentlich retten sollen, die wir aber als Belastung empfinden, ...