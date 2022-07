Mehr Transparenz und weniger Geld für die Parteien

Die Parteikassen werden gläserner. Das ist gut so, kann aber nur ein erster Schritt sein, damit wieder Themen und nicht das Geld die Politik bestimmen.

Vor allem die Großparteien folgten jahrzehntelang dem hierzulande beliebten Leitsatz: Über Geld spricht man nicht. Doch manche Parteien wollen nicht nur nicht über ihre Finanzen sprechen, sie versuchen, den Blick in die Kassen so schwer wie möglich zu machen. Vereinskonstruktionen, mit Inseraten gefütterte Parteizeitungen, Firmenbeteiligungen, ein Geflecht aus Vorfeldorganisationen, die einmal zur Partei gehören, einmal nicht. Je nachdem, wie es gerade passt. Und die Wählerschaft fragt sich zu Recht immer öfter: Wieso erinnern die Finanzkonstruktionen mancher politischer Kräfte in diesem ...