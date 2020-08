Der rote Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat in der Affäre um die Commerzialbank Mattersburg erheblichen Erklärungsbedarf. Meldungen über Insidertipps und Geldbehebungen in letzter Minute machen die Runde.

So schnell können Kanzlerträume platzen: Die rote burgenländische Landesregierung steckt bis zur Kragenleiste im Skandal um die Commerzialbank Mattersburg, und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der sich seit Tagen in Serieninterviews als möglicher SPÖ-Kanzlerkandidat bei der nächsten Nationalratswahl in Stellung bringt, ...