Mit den Grenzkontrollen ist Österreich nur Trittbrettfahrer

So berechtigt die Kontrollen an der Grenze zur Slowakei sind - sie zeigen, dass mehr reagiert wird, als dass eine Strategie verfolgt würde.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres beantragten in Österreich mehr als 56.000 Menschen Asyl. Die Dimensionen sind ähnlich wie bei der Flüchtlingswelle des Jahres 2015 (mit 88.000 Asylanträgen). So präsent wie damals ist das Thema heute längst nicht - von Orten mit großen, oft überfüllten Quartieren wie in Traiskirchen und in Bergheim bei Salzburg einmal abgesehen. Damals ließ Angela Merkel ("Wir schaffen das!") die Grenzen öffnen und Österreich verzichtete sogar auf die Registrierung von Zigtausenden eingereisten Personen aus Drittstaaten. ...