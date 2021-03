Wir haben ein neues Spiel. Seit einem Jahr wetten wir in der Redaktion vor jeder Regierungs-Pressekonferenz zum Thema Corona, ob es die Regierung schafft, auch nur eine einzige Frau zu Wort kommen zu lassen, wenn es um nicht mehr oder weniger als um die Gesundheit, das wirtschaftliche Überleben und die enorme persönliche Einschränkung jeder Bürgerin und jedes Bürgers geht. Zuletzt sprachen am Montag sechs Männer über mögliche Lockdown-Lockerungen - alle sagten das Gleiche. Unsere Wettkassa ist prall gefüllt.

Rückblende: Mitte März 2020. Ein Land verzieht sich ins traute Heim. Angst oder zumindest Sorge um die Gesundheit machen sich breit, Unsicherheit frisst sich in unser Leben. Sorge und Angst um ihr eigenes Leben und das ihrer Familien haben zu diesem Zeitpunkt auch Verkäuferinnen und Pflegerinnen. Da Frauen in diesen Berufen die überwiegende Mehrheit stellen, wird hier übrigens nicht das generische Maskulinum verwendet. Lockdown oder Lockerung, Infektionszahlen, die ins Unendliche steigen, oder Erholung in den Spitälern: Die Verkäuferinnen, Pflegerinnen und Pädagoginnen stehen Tag für Tag im Einsatz - lange Zeit auch ohne ausreichende Schutzausrüstung.

Dazu gehört Mut. Mut, Widerstandskraft und Hemdsärmeligkeit von Frauen ziehen sich durchs Pandemiejahr wie ein roter Faden. Das kommt daher, dass Frauen von klein auf darauf trainiert sind, mutig zu sein, wenn sie nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen, widerstandsfähig zu sein, um sich durchzusetzen. Diese Kraft der Frauen hat diesem Land und Europa schon einmal große Dienste erwiesen: als die Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer wegräumten. In der Wirtschaft ist das Phänomen bekannt. Wenn in einem Unternehmen kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, lässt man gern auch Frauen vorangehen. Quasi zum Aufräumen.

So standen vor einem Jahr die Frauen und ihr unermüdlicher sowie mutiger Einsatz im Mittelpunkt, weil es richtig eng geworden war im Land. Sie wurden von Balkonen herab beklatscht und von den Spitzen des Staates in den Himmel gelobt. Es wurde versprochen, dass ihre Arbeits- und Lebensbedingungen künftig verbessert werden. Mit dem Ergebnis: Arbeitslosigkeit, Lohneinbußen, Karriereknick und Mehrfachbelastung treffen Frauen jetzt noch stärker als vor Coronazeiten.

Jetzt nur nicht den Mut verlieren! Es gibt genügend Gründe, diese Haltung zu pflegen und zu hegen. Denn Frauen in Europa und Österreich kamen in den letzten Jahren voran. Da kann die Regierung bei jeder Pressekonferenz 20 Männer auftanzen und die Pandemieregeln runterdeklinieren lassen. Es sind Virologinnen wie Monika Redlberger-Fritz, die in fünf Sätzen verständlich die komplexe Coronawelt erklären, während man nach minutenlangen Ansprachen von Männern oft so klug wie zuvor ist.

Es gibt Frauen wie Christine Lagarde, Greta Thunberg oder Maria Kolesnikowa, die sich an die Spitze einer Männerwelt wagen, die sich hinsetzen, um eine weltweite Klimarevolte zu organisieren, oder die das Leben für die Freiheit eines Volks riskieren. Sie sind für andere Frauen genauso wichtig wie die jungen Start-up-Unternehmerinnen, die trotz der unsicheren äußeren Umstände ihr Geschäft hochziehen. Weil sie wissen, dass sie dann am sichersten sind, wenn sie das tun, was sie lieben.

Mädchen und Frauen brauchen solche Vorbilder, um ihren eigenen Mut und ihre Widerstandskraft entfalten zu können. Von diesen Vorbildern gibt es immer mehr. Es bräuchte freilich mehr Einsatz von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, Frauen auch abseits von Krisen das Ruder in die Hand zu geben.

Fehlt dafür der Mut?