Unserer Demokratie geht es gut. Doch sie ist in Gefahr, ein Elitenprojekt zu werden.

Man muss einschränkend vorausschicken, dass die Studie bereits Mitte Oktober abgeschlossen wurde. Also lang bevor den Österreichern mit explodierenden Coronazahlen, dem zweiten Lockdown und der Streiterei um Schulschließungen und Massentests der Herbst vergällt wurde. Dessen ungeachtet sind es beachtliche Daten, die der Demokratie-Monitor des Sora-Instituts erhoben hat. Es stellte sich nämlich heraus, dass das Coronajahr mit all seinen Einschränkungen, Grundrechtseingriffen und sonstigen Unannehmlichkeiten das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie keineswegs erschüttert hat. Dieses Vertrauen, vor allem das ...