ÖVP auf dem Weg zurück in die Zukunft?

Die Volkspartei steht an einem Wendepunkt. Schafft sie nach Licht- und Schattenjahren den Neustart?

Offenbar ist es auch der früheren Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in den letzten Tagen klar geworden: Die immer wieder abwechselnd mit Licht und Schatten durchflutete Ära von Sebastian Kurz als Parteichef der "Neuen Volkspartei" geht spätestens beim Bundesparteitag der ÖVP in Graz wohl endgültig zu Ende. "Elli, es ist vorbei", hatte ihr schon im Oktober des Vorjahres der ehemalige Neos-Chef Matthias Strolz in einer Fernsehsendung zugeraunt. Jetzt, gut ein halbes Jahr später, als sie feststellen musste, dass Sebastian Kurz nicht mehr ...