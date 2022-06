Politik der Symbole löst keine Probleme

Der Europäische Gerichtshof korrigiert die österreichische Familienpolitik. Daraus sind einige Lehren zu ziehen.

Es ist ein Frage, anhand derer man trefflich über den Begriff der Gerechtigkeit diskutieren kann: Ist es gerecht, die Höhe der österreichischen Familienbeihilfe an die Lebenshaltungskosten in jenem Land zu binden, in dem die Kinder leben? Ja, denn es geht darum, die mit Kindern verbundenen Mehraufwendungen zu kompensieren, und die sind in Bulgarien nun einmal niedriger als in Irland. Nein, denn die bulgarischen Eltern, die getrennt von ihren Kindern in Österreich leben und ins Sozialsystem einzahlen, haben ja gleichviel eingezahlt ...