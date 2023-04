Rot-grün-pink? Oder Türkis-rot-grün? Die Ampel im Bund blinkt bereits recht heftig

Die derzeitige türkis-grüne Bundesregierung hat ein natürliches Ablaufdatum. Österreich muss sich auf neue, ungewohnte Koalitionsvarianten einstellen.

Eher früher als später dürfte auch in der Republik Österreich üblich werden, was in anderen Ländern (und sogar im Bundesland Salzburg) bereits Alltag ist: eine Regierung bestehend nicht nur aus einer oder zwei, sondern aus mehreren Parteien, auch "Ampelkoalition" genannt. Auch in Österreich, und zwar auf Bundesebene, blinkt die Ampel bereits recht heftig. Führende SPÖ- und Grün-Politiker haben sich zuletzt dafür ausgesprochen, nach der nächsten Nationalratswahl die amtierende türkis-grüne Regierung durch eine Ampel aus SPÖ, Grünen und Neos zu ersetzen.

...