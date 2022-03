Schutzgeld gibt's nicht nur bei der Mafia

Im ebenso schwarzen wie blitzsauberen Ländle haben sich mafiöse Strukturen etabliert. Und es ist zu befürchten: Nicht nur dort.

Mafiaboss Al Capone wurde, wie man aus einschlägigen Hollywoodfilmen weiß, nicht wegen seiner zahlreichen Kapitalverbrechen verurteilt, sondern wegen eines vergleichsweise harmlosen Steuerdelikts. Was das mit den Zuständen in der Vorarlberger Volkspartei zu tun hat? Natürlich nichts, wo denken Sie hin. Bis auf den Umstand, dass es auch im vorgeblich so blitzsauberen Ländle finanzstrafrechtliche Ermittlungen waren, die ein weit größeres Problem offengelegt haben.

Ob für die Zahlungen zwischen Vorarlberger Wirtschaftsbund und Vorarlberger Volkspartei sämtliche Steuern ordnungsgemäß entrichtet wurden, mögen ...