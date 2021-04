Postenschacher in der Regierung, Possen im Parlament: Darf man höflichst um eine Politik bitten, die diesen Namen verdient?

Österreich wird in diesen Tagen bis zur Kenntlichkeit enthüllt. Die Ermittlungen rund um Ibiza haben Dinge zutage gefördert und Entwicklungen sichtbar gemacht, die ein Wort, das der Bundespräsident auf dem Höhepunkt der Ibiza-Krise geprägt hat, Lügen strafen. So sind wir nicht, sagte Alexander Van der Bellen damals. Sind wir etwa doch so?

Ein Minister, der seinen Protegé mit einem der lukrativsten Jobs im staatlichen Einflussbereich versorgt und ihm vorher, quasi als Job-Description, schreibt: "Du bist Familie." Höchste Regierungsfunktionäre, ...