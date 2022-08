Sozialstaat Österreich: Fakten helfen gegen den Verdruss

Gutes tun und darüber reden: Österreich ist keine neoliberale Hölle und könnte auf seinen Sozialstaat ruhig ein wenig stolz sein.

Vergangenen Freitag rechnete die Statistik Austria vor, dass die Summe, die Österreich zur Finanzierung des Sozialstaates in die Hand, nimmt, von Jahr zu Jahr steigt und nunmehr bei 132,2 Milliarden Euro (Stand 2021) liegt.

Am Wochenende war einer Berechnung der wirtschaftsnahen Agenda Austria zu entnehmen, dass die Staatsquote - also die Staatsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt - in den letzten 20 Jahren um 4,5 Prozentpunkte gewachsen ist, womit Österreich auf Platz drei in Europa liegt.

Warum diese ...