Teuerungen: Geschichten haben in der Krise Hochkonjunktur

Es gibt verschiedene Erzählungen zur Teuerungs- und Energiekrise. Doch manche sind von der Wahrheit weit entfernt.

In einer zunehmend hektischen politischen Gemengelage in der Welt, in Europa und bei uns in Österreich gehen viele Geschichten um. Ihr Inhalt: Was und wer ist schuld an unserer Energiemisere, an den hohen Preisen, wie kommen wir da wieder heraus?

Eine These lautet, die Maßnahmen gegen den brutalen Aggressor Putin und sein Russland treffen die Sanktionierer härter als die Sanktionierten, sie seien also kontraproduktiv. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen sagt anderes. Die Inflation liegt in Russland bei ...