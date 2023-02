Unser Gesundheitssystem braucht eine Kur

In Österreich fließen pro Jahr rund 50 Milliarden Euro in Medizin und Pflege. Und dennoch häufen sich die Probleme. Warum?

Irgendetwas läuft da schief. In Österreich geben Staat und Private im Jahr rund 50 Milliarden Euro für das Gesundheitssystem aus. Das sind fast 12 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts. In Europa liegen wir damit in der Statistik ganz vorn. Trotzdem hapert es an allen Ecken und Enden.

Wohin man sieht, fehlt Personal. Vor allem in der Pflege. Von 60.000 Spitalsbetten können viele nicht mehr belegt werden. Das führt teilweise zu unzumutbar langen Wartezeiten für Patientinnen und Patienten. Ein Termin ...