Viele von uns tun sich mit Widerspruch schwer. Die drei letzten großen Krisen haben die Gesellschaft polarisiert.

In der Medizin ist die Einholung einer zweiten Meinung gang und gäbe. Besonders in schwierigen Fällen ziehen Patienten, aber auch Ärzte gern noch eine weitere Gutachterin zurate. Das Dilemma, das dabei auftreten kann: A sagt A und B sagt B. Der Patient sitzt in der Widerspruchsfalle und weiß erst recht nicht mehr, wie er sich entscheiden soll. Der Ausweg kann eine dritte Diagnose sein. Es heißt dann abwägen zwischen den Positionen. Am besten geschieht dies auf Basis von überprüfbaren Fakten.

...