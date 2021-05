Egal, was die Regierung tut: Jede Coronamaßnahme zieht Folgeschäden nach sich. Das Dilemma ist nicht wirklich aufzulösen.

Die Rückkehr in den Vollbetrieb an den Schulen komme zu früh, warnte dieser Tage Michael Wagner, Mikrobiologe an der Uni Wien. Die Rückkehr in den Vollbetrieb an den Schulen komme zu spät, warnen seit Monaten Pädagoginnen und Schulpsychologen. Und beide Seiten haben recht. Denn einerseits sind volle Klassenzimmer potenzielle Coronacluster. Doch andererseits sind leere Klassenzimmer eine Katastrophe für eine ganze Schülergeneration.

In diesem nicht wirklich aufzulösenden Dilemma findet seit mehr als einem Jahr Coronapolitik statt. Vom virologischen Standpunkt ...