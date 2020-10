Wenn wir Glück haben, helfen die neuen Restriktionen gegen Corona. Wenn wir Pech haben, haben wir eben Pech gehabt.

Nichts gegen Berufspolitiker. Aber irgendwie wäre es nicht nachteilig, hätte eines der Mitglieder des aus Kanzler, Vizekanzler, Gesundheits- und Innenminister bestehenden virologischen Quartetts irgendwann einmal ein Unternehmen geführt. Oder sich wenigstens für längere Zeit als Angestellter den rauen Wind der Privatwirtschaft um die Nase wehen lassen. Dann wüssten die vier Herren, dass es nicht eben ein Beitrag zur unternehmerischen Planungssicherheit ist, einem Gastronomen am Montag via TV mitzuteilen, ob er am Freitag noch Zehnertische bewirtschaften darf (er darf nicht); ob ...