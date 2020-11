Die FPÖ darf sich als Saubermannpartei präsentieren. Dieses Ergebnis des Ibiza- Ausschusses ist doch ziemlich überraschend.

Nur um es kurz in Erinnerung zu rufen: Es waren die Herren Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, die sich im Sommer 2017 - also kurz bevor die FPÖ mithilfe der ÖVP zu Regierungsehren kam - auf Ibiza im Beisein einer angeblichen russischen Oligarchennichte danebenbenahmen. Es waren der spätere blaue Vizekanzler und der spätere FPÖ-Klubchef, die in angeregter Stimmung über den Verkauf des halben Landes im Falle ihrer Regierungsbeteiligung sinnierten. Es waren Strache und Gudenus, die der via Video teilhabenden Welt ...