Weg mit der Ideologie aus der Kinderbetreuung

Warum nicht auch einen Zuschuss für die Betreuung von Kleinkindern zu Hause? Es braucht Wahlfreiheit für Eltern in alle Richtungen.

Die neue schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich überlegt eine Förderung für Familien, die ihre unter Dreijährigen selber betreuen - und keine Krabbelgruppe, alterserweiterte Gruppe oder Tageseltern in Anspruch nehmen. An diesem über ein Jahrzehnt

alten "Berndorfer Modell" aus Salzburg haben offenbar die Freiheitlichen Gefallen gefunden (die SN berichteten). Lang wird das Projekt des Berndorfer Altbürgermeisters Josef Guggenberger (ÖVP) schon diskutiert, es hat sich nicht durchgesetzt; im Gegenteil, Guggenberger musste für seine "Herdprämie" für Frauen viel Kritik einstecken.

Die Signalwirkung ...