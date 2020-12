Die Österreicher resignieren. Und dann auch noch Weihnachten! Ein Plädoyer dafür, sich das eigene Fest neu zu denken.

82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher erwarten laut einer neuen repräsentativen Umfrage, dass sich die Pandemie-Situation verschlechtern oder bestenfalls so bleiben wird, wie sie jetzt ist. Die Stimmungslage in Österreich ist also von Resignation gekennzeichnet - jeder und jede kann dafür täglich Beispiele in seinem Umfeld finden. Eine Woche vor Weihnachten, dem traditionell mit allen möglichen Sehnsüchten überfrachteten Fest, stehen wir einer mehrfach schwierigen Situation gegenüber.

Allein die Planung des Fests mit Familienmitgliedern und Freunden gerät da schnell ...