Der Ruf nach einer Arbeitszeitverkürzung ist nicht unproblematisch. Die Diskussion sollte dennoch geführt werden.

Weniger arbeiten in einer Zeit, in der alle die Ärmel hochkrempeln müssen? Diese Vorstellung klingt in Coronazeiten wie diesen einigermaßen absurd, und nicht zu Unrecht hat der liberale Ökonom Franz Schellhorn am Freitag im ORF-Radio darauf hingewiesen, dass es noch ...