Die Regierung lässt die coronageplagten Menschen zwei weitere Tage zappeln. Hat sie keinen Plan - oder ist genau das ihr Plan?

Abwechslung ist die Würze der Pandemie. Und so trat am Donnerstag im Bundeskanzleramt nicht das übliche virologische Quartett zwecks Coronawelterklärung vor die Kameras, sondern (neben Kanzler und Gesundheitsminister) zwei ausgewiesene Experten. Zwei männliche Experten im Übrigen, und man fragt sich, wo die zahlreichen Virologinnen und Epidemiologinnen bleiben, über die dieses Land verfügt. Die Deutung der Krise, die nicht zuletzt den Frauen große Lasten auferlegt, bleibt auch dann fest in Männerhand, wenn der Vizekanzler und der Innenminister ihre Plätze in der ...