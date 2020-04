SPÖ, FPÖ und Neos machen Umfragekaiser Kurz nicht länger die Mauer. Gut so. Demokratie braucht die politische Kontroverse.

Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht gern von der "neuen Normalität", an die wir uns in der Zeit der (wie wir hoffen) bald abflauenden Coronakrise gewöhnen müssen. In der Politik ist die neue Normalität bereits eingetreten, und siehe: Es handelt sich um ...