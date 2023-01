Wenn Kritik demokratiegefährdend wird

Kritik ist eine Voraussetzung für das Funktionieren der Demokratie. Aber nicht, wenn sie rein destruktiv ist.

Einer der unschätzbaren Vorteile der Demokratie ist die Möglichkeit und Fähigkeit zur Kritik. In der Demokratie ist der Bürger kein sprachloser Untertan ohne Einblick in die politischen Vorgänge, sondern - zumindest in der Theorie - ein interessierter und informierter Mitspieler auf dem Felde der Politik, der imstande ist, fundierte Kritik zu üben.

Was wiederum der Politik guttut. Sie wird nicht von selbstherrlichen Autokraten betrieben, deren Tun nie infrage gestellt wird, sondern die Regierung muss sich ständig der Kritik ...