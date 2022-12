Wer krank ist, der braucht Hilfe

Österreichs Spitäler sind am Limit. Operationen werden verschoben, Gangbetten aufgestellt. Ohne ausreichendes Personal wird sich daran nichts ändern.

In Österreich geraten viele Spitäler an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Geplante Operationen werden verschoben, selbst Gangbetten werden aufgestellt, weil sonst Patientinnen und Patienten nicht versorgt werden könnten. Im niedergelassenen Bereich ist die Lage nicht viel besser. Viele Ordinationen werden gestürmt, weil das RS-Virus, das Grippevirus und das Coronavirus gleichzeitig hochaktiv sind. Dass Infektionskrankheiten ein Gesundheitssystem stark belasten können, ist nichts Neues. Allerdings treffen sie diesmal auf ein System, das ohnehin schon geschwächt ist. So können in vielen Spitälern Stellen von ...