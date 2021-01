Während Corona haben politische Brandstifter Hochsaison. Der politische Extremismus ist noch gefährlicher als das Virus.

Neben Corona grassiert ein zweites Virus. Anders als SARS-CoV-2 setzt es sich nicht in der Lunge, sondern in Köpfen fest: der politische Extremismus.

Parallel zur Coronapandemie greift er derzeit in all seinen Varianten und Mutationen um sich, und er könnte sich als noch gefährlicher herausstellen als Covid-19. Wie schnell die gesellschaftliche Ordnung und das demokratische Grundgerüst mittels Gewalt angegriffen werden können, zeigte sich zuletzt in Washington beim Sturm auf das Kapitol. Dass ein bereits abgewählter Noch-Präsident seine Anhänger ...