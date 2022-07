Wie die Politik vom Getriebensein ins Handeln kommt

ÖVP und Grüne sind aneinandergekettet. Ist das vielleicht die Chance, in der Energiekrise die richtigen Schritte zu setzen?

Scheinbar einfache Lösungen sind immer am verlockendsten. Ein Preisdeckel auf Strom, auf Gas, auf Sprit und schon haben wir die Sache in Österreich wieder im Griff. Den Eindruck haben zuletzt etwa die SPÖ, aber auch ÖVP-Landeshauptleute vermittelt, allen voran Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die kommendes Jahr eine Wahl zu schlagen hat. Österreich haut den Deckel drauf und Ruhe ist. Schön wär's, doch so einfach ist es nicht.

Die Debatte der vergangenen Tage hat dennoch etwas in Bewegung gesetzt, ...