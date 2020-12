Tag für Tag sterben mehr als 100 Menschen an den Folgen von Corona. Und ganz Österreich blendet das aus.

Wir erinnern uns: Als er am 13. März den ersten Lockdown verkündete, prägte Sebastian Kurz einen Satz, der darauf abzielte, unter die Haut zu gehen: "Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist." Was wurde er dafür gescholten! Übertreibung, gar Angst- und Panikmache hatte man dem Kanzler vorgeworfen. Vielleicht schweigt er deshalb seither beharrlich zu dem Thema.

Auch wenn seine Prophezeiung bis heute glücklicherweise noch nicht eingetreten ist, wir nähern uns ihr stündlich an: ...