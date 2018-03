LH Peter Kaiser traf sich mit Vertretern der Kleinparteien

Wie angekündigt hat sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch zu Gesprächen mit Vertretern jener Parteien getroffen, die den Einzug in den Landtag bei der Wahl am Sonntag verpasst haben. Als letzter der sechs Gesprächspartner war am Nachmittag Grünen-Spitzenkandidat Rolf Holub im Landeshauptmannbüro.

SN/APA (Eggenberger)/GERT EGGENBERG Kaiser will nicht im Landtag vertretene Parteien auch anhören