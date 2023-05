LH und SP-Vorsitzender für Doskozil problemlos vereinbar

Hans Peter Doskozil geht davon aus, dass sich das Amt des burgenländischen Landeshauptmanns und die Position als SPÖ-Vorsitzender - so er beim Parteitag gewählt wird - problemlos vereinbaren lassen. Dies erklärte er in der Fragestunde des burgenländischen Landtags am Donnerstag und verwies darauf, dass etwa Bundeskanzler Karl Nehammer auch die Funktion des ÖVP-Obmanns ausübt.

Rückzug als LH im Intensivwahlkampf