LH-Wechsel im Burgenland - Auf Niessl folgt Doskozil

Im Burgenland vollzieht sich am heutigen Donnerstag ein Wechsel an der Spitze: Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird in einer Sondersitzung des Landtages in Eisenstadt zum neuen Landeshauptmann gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hans Niessl (SPÖ) an, der das Amt des Landeschefs 18 Jahre lang ausübte.

/APA/KATHRIN SPALTL Niessl hat nach 18 Jahren genug