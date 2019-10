"Lieber Norbert, lieber Herbert!" HC Strache schreibt an FPÖ-Spitze - Wie geht es weiter in der Causa?

"Ich komme nicht nur auf Facebook wieder", schrieb Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bereits vor wenigen Tagen. Nach dem Rauswurf seiner Frau aus der Partei am Mittwoch hat sich der Ton zwischen Freiheitlichen und den Straches nun nochmals verschärft. Was für und was gegen eine Liste Strache spricht.

SN/apa Heinz-Christian Strache und Philippa Strache.