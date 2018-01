Linguisten kritisieren Regierungspläne für Deutschklassen

Der Verband für angewandte Linguistik (Verbal) lehnt die im Regierungsprogramm angekündigten Deutschklassen für Schüler ab, die dem Unterricht aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnisse nicht ausreichend folgen können. Vor allem eine längerfristige Trennung von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Deutschkenntnissen sei nicht sinnvoll, so der Verband am Mittwoch in einer Aussendung.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Regierung will Deutschkenntnisse forcieren