Linhart berät mit "Central 5" über Wiederaufbau nach Corona

Die Außenminister von Österreich, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien sprechen am heutigen Freitag in Wien über den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Coronakrise. Außenminister Michael Linhart (ÖVP) will mit seinen Amtskollegen der "Central 5" (C5) darüber beraten, "wie wir unsere Stärken als stark exportorientierter Wirtschaftsraum in Zentraleuropa im Ausland noch besser positionieren können", betonte er im Vorfeld des Treffens.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK "Central 5" im Juli auf Einladung von Sloweniens Minister Logar