Linke Koalition stellt in kommenden beiden Jahren ÖH-Vorsitz

Der Vorsitz in der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) wird auch in den beiden kommenden Jahren von einer Koalition aus Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS), Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) und Fachschaftslisten (FLÖ) gestellt. Ein entsprechender Vertrag wurde am Sonntag unterzeichnet, wurde der APA aus Verhandlerkreisen bestätigt.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Die Wahl des Vorsitzes findet am Montag statt