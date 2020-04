Linz öffnet am Montag nach Disput alle Kindergärten

Die Stadt Linz öffnet am Montag entgegen dem ursprünglichen Plan wieder alle Kindergärten. Das teilten Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) am Donnerstag - in getrennten Aussendungen - mit. Der Entscheidung war ein Disput der beiden vorangegangen. Auch Eltern hatten in einem Offenen Brief appelliert, alle Einrichtungen wieder aufzusperren.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Rot-grüner Disput beigelegt