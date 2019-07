Liste JETZT am Ende? Peter Pilz zeigt sich ratlos

Nach der Ankündigung des Rückzugs von fünf seiner Abgeordneten nahm JETZT-Listengründer Peter Pilz in einer Pressekonferenz in Wien Stellung. Er gestand ein, dass vor allem der fliegende Wechsel seiner Mandatarin Alma Zadi ihn überrascht hat und dass er noch nicht sicher ist, ob er weitermachen will. "Es ist alles möglich", sagte er.

Erst gaben am Dienstag die drei Abgeordneten Wolfgang Zinggl, Bruno Rossmann und Alfred Noll bekannt, dass sie im Herbst nicht mehr für die Liste JETZT kandidieren werden. Kurz darauf tat es ihnen Stephanie Cox, JETZT-Sprecherin für Bildung, gleich. Und zu guter Letzt kündigte noch Mandatarin Alma Zadi via Facebook an, im Herbst nicht mehr für die Pilz-Liste, sondern für die Grünen kandidieren zu wollen. Außer Parteigründer Peter Pilz und Parteichefin Maria Stern bleibt von der Liste JETZT also kaum noch etwas übrig. Laut aktuellen Umfragen dürfte sie den Wiedereinzug ins Parlament nicht mehr schaffen.

Dennoch startet Peter Pilz noch einen letzten Versuch, seine Liste in die nächste Legislaturperiode zu führen. Bei einer (bereits vor den Rücktritten seiner Mitstreiter) geplanten Mitgliederversammlung und einer Wahlkampfklausur Ende nächster Woche im Burgenland soll die JETZT-Zukunft geklärt werden. "Alles ist möglich", sagte Peter Pilz am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Wien. "Da wird es auch um mich als Person gehen." Er müsse nicht mehr unbedingt weitermachen, sagte er. Bei seinem Statement zeigte er Sehnsucht nach einem "starken Team", offenbar will er kein Einzelkämpfer (mehr) sein. "Ich will nicht auf alle Zeiten der sein, der das Ganze so ,dazat', wie es zu bestimmten Zeiten von mir erwartet wurde."

Nach neuen Mitstreitern und Mitstreiterinnen wird gesucht, die neue Liste für die Nationalratswahl im Herbst könnte bei der Mitgliederversammlung abgesegnet werden, hieß es.

Pilz machte kein Hehl daraus, dass ihn vor allem der Wechsel von Alma Zadi zu den Grünen getroffen hat. "Es hat keine Vorwarnung gegeben. Vor einer Woche hat sie uns informiert, dass sie ins Privatleben zurückkehren will."

Quelle: SN