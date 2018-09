Liste Pilz auf Kontrolle, Klima und Kinderarmut fokussiert

Die Liste Pilz hat im Rahmen einer Klubklausur in Neusiedl/See ihre Arbeitsschwerpunkte für den Herbst festgelegt. Es sind dies Klima, Kontrolle und Bekämpfung der Kinderarmut, wie die Klubchefs Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl der APA Samstagnachmittag mitteilten. Der neue Name der Liste soll in zwei bis drei Wochen feststehen.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Liste-Pilz-Klubchef Bruno Rossmann