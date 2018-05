Liste Pilz: Bißmann bestreitet persönliche Forderungen

Die Nationalratsabgeordnete der Liste Pilz, Martha Bißmann, hat eine andere Sicht auf die von Klubchef Peter Kolba veröffentlichte Liste mit angeblichen Forderungen. Mehrere Personen hätten die "Punktation" verfasst, sagte Bißmann am Dienstag zur APA. Nicht alle enthaltenen Punkte seien ihr persönlich wichtig. Ihr Nationalratsmandat will sie definitiv nicht an Parteigründer Peter Pilz abgeben.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Bißmann wird Mandat nicht abgeben