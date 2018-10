Liste Pilz-Chefin Stern gründet "SOS Familienbonus"

Aus Ärger über die ungerechte Verteilung des mit 1. Jänner 2019 beginnenden Familienbonus hat die Chefin der Liste Pilz, Maria Stern, die Initiative "SOS Familienbonus" gegründet und ihren Familienbonus in Höhe von 3.500 Euro gespendet. "Ich weigere mich so lange meinen Familienbonus anzunehmen, bis die Regierung wirkungsvolle Maßnahmen gegen Kinderarmut setzt", sagte Stern am Montag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Stern setzt ein Zeichen gegen Kinderarmut