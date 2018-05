Liste Pilz: Rossmann und Zinggl neue Klubspitze - Kolba legt Mandat nieder

Der bisherige Klubobmann der Liste Pilz, Peter Kolba, hat am Donnerstag via Twitter verkündet, sein Mandat zurückzulegen. "Nach Überlegung: Er (sic!) reicht jetzt! Ich werde morgen mein Mandat zurücklegen und will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben", postete der Mandatar. Zuvor hatten sich Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl als neue Klubobmänner der Liste Pilz vorgestellt.

Rossmann wird Klubchef, Zinggl der geschäftsführende Obmann, gaben die beiden bei einer Pressekonferenz in den Klubräumlichkeiten bekannt. Noch keine Lösung konnten sie zu diesem Zeitpunkt für die angekündigte Rückkehr von Listengründer Peter Pilz in den Nationalrat präsentieren. Das scheint sich nach dem Abgang von Kolba etwas später jedoch erübrigt haben. Zinggl zeigte sich jedenfalls überrascht von Kolbas Schritt. "Es erwischt uns völlig kalt", sagte Zinggl zur APA. Er habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit Kolba nach seiner Ankündigung zu sprechen, so der Abgeordnete. "Er hat es niemandem gegenüber angekündigt, auch seinen Mitarbeitern gegenüber nicht", so Zinggl. Man habe am Mittwoch eine gute Sitzung gehabt, "da war auch Herr Kolba dabei - und guter Dinge". Er bedanke sich jedenfalls noch einmal für Kolbas Arbeit, betonte der geschäftsführende Klubchef. Kolba selbst war auch für die APA nach seinem via Twitter verkündeten Mandatsverzicht vorerst nicht erreichbar. Auslöser für seinen Entschluss könnten innerparteiliche Querelen gewesen sein. Auf Twitter verwies er auf einen Artikel der "Kleinen Zeitung", in dem von einem längere Zeit schwelenden Konflikt innerhalb der Liste Pilz berichtet wird, Kolba sei angeblich der zu schleppende Aufbau von Partei und Parrteiakademie sowie mangelnde Kommunikation angelastet worden. "Ich war nie Parteiobmann. Ich war nie für den Aufbau der Partei verantwortlich. Und ich bin seit geraumer Zeit auch nicht mehr Mitglied", postete dazu Kolba. "Der Vorwurf mangelnder Strategie kam nie. Ich nehme zur Kenntnis, dass jetzt nachgetreten wird auf mich", schrieb er. Ob Kolbas angekündigter Verzicht nun den Weg für Peter Pilz freimacht, ist noch unklar. "Es ist möglich", sagte Zinggl dazu zur APA. "Ich kann ihnen nicht sagen, was Peter Kolba morgen sagt", man müsse nun abwarten, wie Kolba konkret vorgeht, sagte er. Bei einem Verzicht Kolbas wird dessen Landesmandat aus Niederösterreich frei, Anspruch auf dessen Mandat hätte Maria Stern, die bei der Nationalratswahl den Sprung ins Hohe Haus nicht geschafft hatte. Um Pilz dennoch den Weg in den Nationalrat zu ermöglichen, müsste es zu einigen Rochaden kommen: Stern müsste auf das ihr zustehende Mandat verzichten - und Alfred Noll, der bereits über die Bundesliste im Nationalrat sitzt, auf deren Mandat nachrücken. Pilz wiederum könnte dann über das freiwerdende Bundeslisten-Mandat in den Nationalrat einziehen. SN/APA/HERBERT P. OCZERET Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl sind die neuen Klubobmänner der Liste Pilz. Zinggl entschuldigte sich bei den Wählern für die Turbulenzen der vergangenen Tage. "Meine Aufgabe ist es, den Klub in ruhigere Fahrwasser zu führen", erklärte Zinggl und entschuldigte sich bei allen "Sympathisanten", die die Liste Pilz gewählt haben und sich einen "g'schmeidigeren Einstieg" in die Politik erwartet haben: "Wir hätten es uns auch ein bisschen leichter und runder vorgestellt." Die Aufstellung eines neuen Parlamentsklubs sei aber mit Kinderkrankheiten verbunden: "Das Problem, das wir ein bisschen haben: Wir haben mehrere Kinderkrankheiten gleichzeitig, Mumps, Scharlach, Masern." Wenn diese überwunden sind, werde man stärker, zeigte sich Zinggl überzeugt. Die acht Abgeordneten seien sehr selbstbewusst und damit würden auch Diskussionsprozesse dauern, meinte der geschäftsführende Obmann. Es stimme aber nicht, dass der Klub nicht handlungsfähig oder nicht in der Lage sei, einen Obmann zu finden. Wichtig sei nun, die Liste Pilz aus den Kolumnen herauszuführen, meinte Zinggl weiter. Die Politik der Knallkörper und Rauchbomben soll beendet werden. Scharfe Kritik äußerte er an der Abgeordneten Martha Bißmann. Der Klub sei der Meinung, dass sie ihr Mandat abgeben und damit den Platz für Listengründer Peter Pilz freimachen sollte. Schließlich habe sie ihr Mandat nicht durch die Wahl erlangt, sondern durch den vorübergehenden Verzicht von Pilz bekommen. Bißmann betonte jedoch auch am Donnerstag, weiterhin Abgeordnete der Liste Pilz bleiben zu wollen. Sie sei mit Listengründer Pilz laufend in Kontakt und werde auch mit den Klubkollegen das Gespräch suchen. Ab Montag werde sie sich weiterhin konstruktiv in die Klubarbeit einbringen, erklärte Bißmann der APA. Den Vorwurf, nicht gewählt worden zu sein und auf einem von Pilz geliehenen Mandat zu sitzen, wies sie zurück. "Ich stehe dazu, ich bleibe dabei", betont Bißmann, Abgeordnete zu bleiben. Es habe auch keinen Deal mit dem Listengründer gegeben, dass sie bei seiner Rückkehr auf das Mandat verzichten müsse. Bißmann zeigte sich überzeugt, dass nach den jüngsten Querelen die Gräben zugeschüttet werden können: "Unbedingt, auf jeden Fall." Das sei die Politik, man müsse vernünftig sein und die Verantwortung gegenüber den Wählern wahrnehmen, so die Mandatarin. Dass Pilz zurückkehrt, hofft sie sehr. Ob nun beide Klubobmänner ein Obmanngehalt beziehen werden, sei noch nicht besprochen. Auf jeden Fall bedeute die Funktion eine "deutliche Mehrarbeit" und die werde entlohnt, so Zinggl. Im Laufe der Legislaturperiode soll es einen weiteren Wechsel an der Klubspitze geben. Es soll dann jedenfalls eine Frau oder zwei Frauen sein, betonte Bruno Rossmann. Die Spitze soll weiblich bleiben, auch wenn Pilz zurückkehrt. Wird Pilz wieder Nationalratsabgeordneter, könnte er auch in einen Untersuchungsausschuss einziehen. Offen ist noch, wen die Liste Pilz als Spitzenkandidat für die EU-Wahl aufstellen könnte. Neuerungen werde es auch beim Namen geben. Bis zum Sommer soll die Liste Pilz umbenannt werden. (APA)