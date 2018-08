Liste Pilz wählt kommende Woche neuen Parteichef

An der Parteispitze der Liste Pilz steht ein Wechsel bevor. Bei einer Mitgliederversammlung kommende Woche soll Maria Stern Gründer Peter Pilz ablösen. Details zu Ort und Zeit der Sitzung sind allerdings noch nicht bekannt. Eine Sprecherin der Liste Pilz meinte auf APA-Anfrage lediglich, die Entscheidung werde zu Wochenbeginn getroffen. An der Wahl sollen an die 20 Mitglieder beteiligt sein.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Archivbild; Maria Stern und Peter Pilz am Dienstag, 25. Juli 2017, während einer Pressekonferenz in Wien.