Am Montag fand die Angelobung des neuen Bundeskanzlers Karl Nehammer statt. Gerade einmal 20 Minuten dauerte der Festakt in der Wiener Hofburg. Am Dienstag um 10.30 Uhr tritt der neue Bundeskanzler vor die Presse. Verfolgen Sie die Rede hier im Livestream.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der neue Bundeskanzler: Karl Nehammer.