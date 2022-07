Asylzahlen legten im Mai weiter stark zu

Was 2020 als leichter Anstieg begann, hat unterdessen beträchtliche Dynamik entwickelt. Die Politik wird zusehends nervös.

Live Pressekonferenz mit Innenminister Karner zu den aktuellen Maßnahmen bei Asyl und Migration

Erneut rasant gestiegen ist die Zahl der Asylansuchen im Mai. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Innenressorts hervor. Demnach gab es in dem Monat drei Mal so viele Anträge wie im Mai 2021; exakt waren es 5811 (gegenüber 1931). Bereits im April hatte es eine Verdreifachung zum Vergleichsmonat 2021 gegeben. Im ersten Quartal war der Anstieg zwischen 73 und ...