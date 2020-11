Die Ermittlungsarbeiten nach dem Terroranschlag in Wien laufen nach wie vor auf Hochtouren. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ging auch am zweiten Tag nach der Bluttat von einem Täter aus.

Was bisher bekannt ist

Es gibt fünf Tote und 23 Verletzte durch Schussverletzungen

Vier Zivilpersonen wurden getötet, ebenso der Attentäter, bei dem ein Sturmgewehr und viel Munition gefunden wurde. Ein Sprengstoffgürtel stellte sich als Attrappe heraus.

Die Ein-Täter-Theorie bestätigte sich nach Auswertung der Videos. Es gibt derzeit keine Hinweise auf weitere Attentäter.

Der erschossene Täter war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig vorbestraft.

Sechs bestätigte Tatorte in der Wiener City: Ausgangspunkt war die Seitenstettengasse in unmittelbarer Nähe der Synagoge, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben.

18 Hausdurchsuchungen und 14 Festnahmen im Umfeld des Täters.

Slowakische Behörden warnten Österreich, weil der Attentäter versucht hatte, in der Slowakei Munition zu kaufen.

Terrormiliz IS bekannte sich zu Anschlag in Wien.

Terrorist dürfte Einzeltäter gewesen sein

Der Wiener Terroranschlag dürfte tatsächlich nur durch den einen - erschossenen - Täter erfolgt sein. Die mehr als 20.000 der Polizei übermittelten Videos seien fertig ausgewertet, die Ein-Täter-Theorie habe sich dadurch bestätigt, sagte der Innenminister in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag. Die erhöhte Sicherheitsstufe für Wien bleibe dennoch aufrecht. Die Polizei hatte mehr als ein Terabyte an Daten von dem Anschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend auszuwerten. Für die Übermittlung der Videos war ein eigener Upload eingerichtet worden. "Jetzt wird das Umfeld des Täters beleuchtet", informierte Nehammer. 14 Personen seien festgenommen worden, zwischen 18 und 28 Jahren alt, alle hätten Migrationshintergrund und seien teilweise auch Nicht-Österreicher. "Ermittelt wird wegen Verdachts an einer terroristischen Vereinigung."

Slowakische Behörden warnten Österreich

Am Mittwoch wurden weitere Details zu den Ermittlungen bekannt. Unter anderem führen Spuren des 20-jährigen Attentäters in die Schweiz, wo am Dienstag in Winterthur zwei Personen festgenommen worden waren, die in engem Kontakt mit dem Attentäter gestanden sein sollen.

Wie die slowakische Polizei am Mittwoch in einem Facebook-Posting bestätigte, soll der Attentäter im Sommer versucht haben, dort Munition zu kaufen. Der Versuch sei gescheitert. Unmittelbar danach wurden aber laut slowakischer Polizei die österreichischen Kollegen informiert. Ein Sprecher des Innenministeriums hatte dies am Dienstagabend gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Gegenüber der APA gab es am Mittwoch dazu zunächst keine Stellungnahme.

Der "Kurier" berichtete am Mittwoch online, dass das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LTV) den Hinweis im Oktober erhielt. Der 20-Jährige soll bei seiner Fahrt in die Slowakei außerdem von einem weiteren Mann begleitet worden sein. Laut "Süddeutscher Zeitung" wurde für die Reise offenbar ein Auto verwendet, das auf die Mutter eines der Polizei bekannten Islamisten angemeldet ist.

Der Attentäter war im September 2018 in der Türkei mit einem zweiten Mann aufgegriffen, in Haft genommen und nach mehreren Monaten nach Österreich zur Übernahme der Strafverfolgung zurückgewiesen worden. In Wien wurde im Jänner 2019 über ihn die Untersuchungshaft verhängt. Am 25. April 2019 wurde der 20-Jährige in einem Terror-Prozess als IS-Sympathisant zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil er nach Syrien reisen wollte, um sich der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Am 5. Dezember 2019 erfolgte seine vorzeitige Entlassung. Hätte der 20-Jährige seine volle Strafe abgesessen, wäre er zum Anschlagszeitpunkt noch im Gefängnis gesessen. Als bisher Unbescholtener und junger Erwachsener wäre er aber ohnedies nach dem Jugendgerichtsgesetz - er war um Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt - zu behandeln gewesen und daher wohl spätestens nach Verbüßung von Zweidrittel der Strafe gegen Auflagen bedingt entlassen worden.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog:

Wiens Bürgermeister Ludwig: "Nicht in die Knie zwingen lassen"

Bereits am Mittwochvormittag hatte der Wiener Stadtsenat in einer Sondersitzung im Rathaus den Opfern des Terroranschlags gedacht. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drückte dabei den Angehörigen der Getöteten sowie der Verletzen sein Mitgefühl aus. An der Gedenkveranstaltung nahmen neben dem Bürgermeister die amtsführenden und nicht amtsführenden Stadträtinnen und Stadträte, die Klubobleute, die Präsidenten des Landtags und die Vorsitzenden des Gemeinderats teil. "Wir werden deutlich machen, dass wir uns von diesem Terrorakt nicht in die Knie zwingen lassen", versicherte Bürgermeister Ludwig in der Sondersitzung. Viele in der Stadt seien davon überzeugt gewesen, dass ein derartiger Akt in Wien nicht stattfinden werde. "Diese Hoffnung ist an diesem Abend zerstört worden", sagte Ludwig. Aber den Feinden der humanistischen Werte werde man "keinen Millimeter" einräumen, versprach er.

Papst Franziskus verurteilte die Anschläge

Bei der Generalaudienz am Mittwoch gedachte Papst Franziskus der Opfer der Terroranschläge in Nizza und in Wien. Dabei verurteilte er die Anschläge, die mit Gewalt und Hass die brüderliche Zusammenarbeit unter den Religionen zu beeinträchtigen versuchten. Er beklagte eine zunehmende Grausamkeit in Europa. Franziskus hatte bereits am Dienstag den Anschlag in Wien verurteilt. Per Twitter drückte er "Leid und Bestürzung" wegen des terroristischen Attentats aus. Er bete für die Opfer und ihre Familienangehörigen. "Schluss mit Gewalt! Wir müssen zusammen Frieden und Brüderlichkeit aufbauen. Nur Liebe löscht den Hass!"

Jeweils zwei Männer und Frauen unter den Todesopfern

Bei den Todesopfern des Anschlags in Wien handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer. Der Attentäter, der identifiziert wurde, wurde im Zuge des Polizeieinsatzes erschossen. 23 Personen wurden teils schwer verletzt. Bei den Toten handelt es sich um einen älteren Mann und eine ältere Frau, einen jungen Passanten und eine Kellnerin. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach den Opfern in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag "sein tiefstes Beileid" aus. Immerhin eine positive Nachricht konnte er überbringen: Der im Dienst vom Attentäter angeschossene Polizeibeamte sei operiert worden und in stabilem Zustand. Nehammer vergaß nicht zu erwähnen: "Er wurde von zwei Österreichern mit Migrationshintergrund in Sicherheit gebracht."

SN/APA/HANS PUNZ Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag, 03. November 2020, im Rahmen einer Kranzniederlegung im Bereich des Tatorts des Terroranschlags in Wien.

IS reklamierte Anschlag für sich

Die Terrormiliz IS hat den Anschlag in Wien mit vier Todesopfern und 23 teils schwer Verletzen für sich reklamiert. Ein "Soldat des Kalifats" habe die Attacke mit Schusswaffen und einem Messer verübt und am Montagabend in der Innenstadt rund 30 Menschen getötet oder verletzt, darunter auch Polizisten, teilte der IS am Dienstag auf seiner Plattform Nashir News mit.

Auch aus einer IS-Erklärung auf dem Messaging-Dienst Telegram ging am Dienstagabend das Bekenntnis der extremistischen Organisation hervor. Hinweise zur Untermauerung der Erklärung gab es allerdings nicht. Das Innenministerium gab am Dienstagabend an, das Bekennerschreiben zu prüfen: Man könne noch nicht sagen, ob das Schreiben echt sei.

Attentäter war einschlägig vorbestraft

Zum Attentäter, der bei dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen worden ist, gab Innenminister Nehammer folgende Details bekannt: Der 20-Jährige hatte nordmazedonische Wurzeln und die Doppelstaatsbürgerschaft. Er war demnach einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b StGB) vorbestraft und vorzeitig entlassen worden. Der junge Mann war am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen. "Er war beim Terroranschlag am Montagabend mit Sturmfeuergewehr, Pistole und Machete ausgerüstet. Mit all diesen Mordwerkzeugen hat er seinen brutalen Anschlag auf unschuldige Bürger und Bürgerinnen ausgeführt", sagte Karl Nehammer. Der Innenminister kritisierte, dass es zu einer vorzeitigen Entlassung eines Radikalisierten gekommen sei. "Tatsache ist, dass der Terrorist es geschafft hat, das Deradikalisierungsprogramm der Justiz zu täuschen." Nehammer fordert eine Evaluierung des Systems: Es müsse in Zukunft klarer gegen radikalisierte Gewalttäter vorgegangen werden können.

Der Albtraum dauerte neun Minuten

Der Angriff hatte am Montag gegen 20 Uhr in der Seitenstettengasse im belebten Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, in dem kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei lauem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Nach dem ersten Notruf bei der Polizei und dem Eintreffen der Einsatzkräfte kam es in weiterer Folge zu Schießereien zwischen der Polizei und den Tätern. Der mit einem automatischen Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete bewaffnete Mann trug dem Innenminister zufolge auch eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels. Sieben Polizisten machten nach offiziellen Angaben am Montagabend im Zuge der Terrorattacke von ihren Dienstwaffen Gebrauch. Laut dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl wurde der Angreifer um 20.09 Uhr von Beamten der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) "neutralisiert".